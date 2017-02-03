經典賽》震撼彈！ 日本隊宣布大谷翔平無法出賽

日本隊將大谷翔平剔除於28人名單。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕日本投打「二刀流」大谷翔平因右腳傷勢未癒，日前宣布不會在經典賽登板投球，日本武士監督小久保裕紀與火腿球團討論過後，今決定將大谷拉出28人名單，不會在下月的經典賽出場。

根據日本媒體報導，小久保裕紀表示已收到火腿球團的訊息，也跟大谷翔平本人談過，決定將大谷拉出28人名單，將會盡快尋找先發投手頂替。

大谷翔平突如其來的傷情，不僅為日本投下震撼彈，更吸引大聯盟記者的關注，他近日親口向美媒證實不排除手術的可能，雖然希望能以打者身分參加經典賽，但日本隊已決定更換人選，無論投打都無緣參戰。

大谷的空缺可能從軟銀武田翔太、廣島野村佑輔擇一遞補，以武田的呼聲較高；至於經典賽日本首戰古巴的先發投手，《日刊體育》揭露將由則本昂大頂替。