網球》謝淑薇外籍男友曝光 放話「今年開大絕」
2017/02/03 14:16
謝淑薇男友正面照曝光。（圖截自「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕網球女將謝淑薇上月初在臉書上自爆「被追走了」，並貼出和男友牽手的背面照，吊足網友們的胃口，如今謝淑薇終於公布外籍男友的正面照，畫面中兩人笑得開懷一同享用可麗餅，幸福洋溢。
謝淑薇上月初在臉書上貼出與男友牽手的背面照，吊大家胃口。（圖截自「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」臉書頁）
謝淑薇上月初開始公開放閃，今天更貼出和男友一起吃可麗餅大餐的幸福照，閃瞎許多網友，有人打趣的向謝淑薇抱怨：「請保護我們單身狗。」謝淑薇則霸氣預告：「墨鏡準備好，今年要開大絕了。」
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