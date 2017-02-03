NBA》勇士先發沒格林 照樣弄翻快艇奪對戰9連勝

勇士近期拿下5連勝。（今日美國）

〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士今至洛杉磯再當「奧客」，面對西部戰績第四的快艇，他們越打越起勁，首節就領先達雙位數，終場133：120拿下對戰9連勝。

快艇自2014年的耶誕節後就沒再贏過勇士，前次赴甲骨文球場更以98：144慘遭滑鐵盧，成為本季失分最多的一場比賽。

勇士此役儘管格林（D. Green）因左肩傷勢未能出賽，依舊沒讓快艇佔到便宜，首節就拉出雙位數領先，上半場結束仍以65：55保有優勢，之後也未曾落後，輕鬆守住勝局。

勇士以剛一同取得西部單月最佳球員的柯瑞、杜蘭特手感最燙，兩人各自轟下29分、26分，即將要拚三分球大賽衛冕的K.湯普森也有21分進帳。快艇則以葛瑞芬取得31分火力最旺盛。