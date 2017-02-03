NBA》聯盟史上首人！神樣柯瑞再寫三分球新頁

柯瑞。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「萌神」柯瑞（Stephen Curry）再寫三分球歷史新頁，勇士作客挑戰快艇，柯瑞在第二節砍進此役首顆三分彈，而單季三分球數也來到200顆，也成為聯盟史上首位三分球連5季破200顆的球員。

聯盟生涯有5季三分彈破200顆的球員，只有柯瑞和退役傳奇射手「雷槍」艾倫（Ray Allen），不過柯瑞難能可貴的是，他連續5年都達成這樣的壯舉，而艾倫最多也只有連續2年。

柯瑞此役全場23投11中，包括3顆三分彈，攻下全隊最高的29分、11助攻，率隊以133：120擊敗快艇，收下本季5連勝。

柯瑞生涯三分球共累積1795顆，排名史上第12位，本季有望超越排名第11湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的1827顆。