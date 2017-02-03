重返NBA不是說說 羅賓森加入發展聯盟

羅賓森。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）近期不斷表達重返NBA的意願，他先向「詹皇」詹姆斯（LeBron James）招手，隨後又向公牛隊巴特勒（Jimmy Butler）自薦，而根據美國媒體《Yahoo》報導，羅賓森已經和發展聯盟簽下合約，為重返NBA踏出第一步。

羅賓森去年只為鵜鶘隊打了2場比賽後就被裁掉，隨後加盟以色列籃球隊特拉維夫夏普爾（Hapoel Tel Aviv），期間也曾挑戰NFL但失敗，如今32歲的羅賓森唯一目標是重回籃球場。

羅賓森在NBA征戰11季，效力過8支不同的球隊，平均可拿11分2.3籃板和3助攻，身高僅175公分的他拿過三次灌籃大賽冠軍，雖然身高不高但鬥志十足，在場上帶給對手不少麻煩。