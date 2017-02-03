重返NBA不是說說 羅賓森加入發展聯盟
2017/02/03 14:37
羅賓森。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）近期不斷表達重返NBA的意願，他先向「詹皇」詹姆斯（LeBron James）招手，隨後又向公牛隊巴特勒（Jimmy Butler）自薦，而根據美國媒體《Yahoo》報導，羅賓森已經和發展聯盟簽下合約，為重返NBA踏出第一步。
羅賓森去年只為鵜鶘隊打了2場比賽後就被裁掉，隨後加盟以色列籃球隊特拉維夫夏普爾（Hapoel Tel Aviv），期間也曾挑戰NFL但失敗，如今32歲的羅賓森唯一目標是重回籃球場。
羅賓森在NBA征戰11季，效力過8支不同的球隊，平均可拿11分2.3籃板和3助攻，身高僅175公分的他拿過三次灌籃大賽冠軍，雖然身高不高但鬥志十足，在場上帶給對手不少麻煩。
相關新聞
- NBA》聯盟史上首人！神樣柯瑞再寫三分球新頁
- NBA》勇士先發沒格林 照樣弄翻快艇奪對戰9連勝
- NBA》馬刺末節甩開七六人 波總1127勝追平教皇 （影音）
- NBA》這顆追平三分彈進了？場上球員全傻住（影音）
- NBA》騎士補強仍鎖定威廉斯 小牛表態願交易
推薦新聞
-
台灣女網》躲過四個賽末點 頭號種子絲薇托莉娜艱辛晉四2017/02/03 19:54
-
台灣女網》高科技球帽愈戴愈美麗 球僮笑開懷2017/02/03 18:58
-
經典賽》明赴澳移訓實戰 郭總：台灣隊士氣非常好2017/02/03 18:10
-
網球》彭帥八強扳倒美網冠軍 終止對戰六連敗2017/02/03 17:15
-
中職》殘念！出賽數下降 劉芙豪遭減薪1萬元2017/02/03 17:14