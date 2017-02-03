NBA》無名扣將首登灌籃大賽 網友讚完美參賽者（影音）
2017/02/03 14:56
〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布灌籃大賽的參賽名單，其中有一個非常陌生的名字，太陽隊小瓊斯（Derrick Jones Jr.）。攤開各個參賽者NBA生涯灌籃次數，快艇小喬丹（DeAndre Jordan）1505次最多、魔術戈登（Aaron Gordon）138次、溜馬羅賓森三世（Glenn Robinson III）34次，而小瓊斯在NBA的灌籃次數居然是0。這名新秀大部分的時間都待在發展聯盟，本季只為太陽出賽3場，留下11分鐘的上場時間，甚至連太陽球迷都不太認識這號人物。
然而會被NBA邀請的鐵定是箇中好手，綽號「飛航模式」的小瓊斯過去在高中灌籃大賽就曾奪得冠軍，在發展聯盟中也時常上演血脈賁張的灌籃秀。許多國外網友在看了小瓊斯的灌籃影片後紛紛表示，「他是灌籃大賽的完美參賽者。」本次灌籃大賽雖然星度不如以往，但精彩度仍然令人期待。
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