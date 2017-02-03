網球》長腿寶貝莎法洛娃晉四 明天生日爭決賽門票

莎法洛娃擊敗土居美咲，晉級四強。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕身高177公分的捷克長腿寶貝莎法洛娃今天在台灣女網賽八強戰面對第六種子土居美咲，她以6：4、7：6（1），率先挺進四強，明天是她的30歲生日，她將與史托瑟、彭帥勝方，爭奪決賽門票。

莎法洛娃擅長雙打，她甫在澳網奪下女雙冠軍，單打次輪不敵美國名將小威廉絲，去年里約奧運則收下女雙銅牌，她來到台灣挑戰單打賽事，女單世界排名55的莎法洛娃今天面對排名41的土居美咲，兩人都是左手持拍，首盤就上演互破戲碼，莎法洛娃多帶走對方一個發球局，率先拿下首盤。

次盤莎法洛娃轟出5個愛司球，兩人各破發一次，戰況膠著，兩人逼到搶七，莎法洛娃技高一籌，僅讓對方搶下一分，以直落二帶走比賽勝利。

莎法洛娃擊敗土居美咲，晉級四強。（記者陳志曲攝）

莎法洛娃擊敗土居美咲，晉級四強。（記者陳志曲攝）

莎法洛娃擊敗土居美咲，晉級四強。（記者陳志曲攝）

莎法洛娃擊敗土居美咲，晉級四強。（記者陳志曲攝）