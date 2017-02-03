NBA》林書豪賀歲吐心聲 點名本季MVP會是「他」（影音）

〔記者林宗偉／綜合報導〕林書豪今接受NBA中國專訪向球迷賀歲，在25分鐘的影片中，他除了向粉絲們保證，自己會以百分之百的狀況歸隊，用好表現回饋大家在他受傷期間的支持，也透露目前看好的本季MVP人選就是前隊友哈登。

林書豪表示，通常過農曆春節，家人都會到他的住處團圓，像是先前在黃蜂就是在夏洛特，大家一起吃飯聊天，只是今年籃網需要到明尼蘇達客戰，所以沒機會慶祝，但他透露，最喜歡吃的中國菜，就是媽媽做的蔥油餅，除此之外，自己也會弄些蘿蔔糕來吃。

林書豪表示，休賽季時努力最多的就是改變投籃姿勢，可惜本季上場時間不多，因為要知道姿勢有無成效，至少得花25場比賽，不過他也表示，職業生涯目標就是要成為明星級球員，並且如同每個NBA選手一樣，希望拿下屬於自己的總冠軍。

談到本季MVP會獎落誰家？林書豪指出，雷霆魏斯布魯克、火箭哈登是最大熱門，但他也表示，如果現在要選的話，他會選哈登，因為火箭最近的戰績真的很不錯。

林書豪。（資料照，美聯社）