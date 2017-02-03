台灣女網》衛冕軍來勢洶洶 詹氏姊妹闖進四強

詹詠然（右）、詹皓晴順利擊敗對手。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕詹氏姊妹詹詠然／詹皓晴頂住衛冕與地主最後希望壓力，今天在台灣女網賽女雙八強賽，面對蒙特內哥羅康維妮琪（Danka Kovinic）／波蘭琳內（Magda Linette），終場以6：1、6：4，寫意挺進四強，繼續朝衛冕之路邁進。

詹詠然／詹皓晴今天在八強戰首盤強勢開局，取得4：0領先，率先以6：1輕鬆收下首盤，次盤也二度破發成功，兩人僅花費58分鐘就帶走比賽勝利，下一輪將面對中國組合劉暢／鄭賽賽。

詹詠然（右）、詹皓晴順利擊敗對手。（記者陳志曲攝）

詹詠然（右）、詹皓晴順利擊敗對手。（記者陳志曲攝）

詹皓晴。（記者陳志曲攝）

詹詠然。（記者陳志曲攝）