中職》張進德拚大聯盟剩幾哩路 陳家駒直說不簡單

中信兄弟捕手陳家駒今天參與球隊練球。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕效力匹茲堡海盜隊的捕手張進德，小聯盟生涯最高層級到3A，今年首度獲邀參加大聯盟春訓，這兩年有機會拚上大聯盟，過去同樣曾在美職打拚的中信兄弟捕手陳家駒說，「真的很不簡單。」

2011年6月張進德與海盜簽約，去年首度升上3A，距離大聯盟舞台只剩最後幾哩路，今年參加大聯盟春訓將是關鍵時刻；陳家駒則在2007年加盟紅襪，2010年球季結束遭解約，最高層級到1A。過去還不曾有台灣捕手上大聯盟的例子，張進德有機會寫下歷史新頁。

陳家駒表示，台灣捕手要拚上大聯盟很辛苦，不但要有好的語言能力，才能和投手群溝通，更重要的是身體素質，「張進德不高，但很壯，這樣才能長時間應付高強度比賽。」陳家駒認為，亞洲捕手贏在敏捷性，但臂力不如老美。

當初陳家駒剛離開紅襪，幾個月後張進德加盟海盜，相差4歲的兩人無緣在小聯盟相遇，平常也鮮有交集，陳家駒說，「我有聽說張進德當捕手的評價很高，有機會想要看看他的打擊和守備。」

中信兄弟捕手陳家駒今天參與球隊練球。（記者黃志源攝）

張進德先前返台受邀擔任開球佳賓。（資料照，記者廖耀東攝）