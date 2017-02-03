中職》潘武雄3年合約總值1800萬元 另有2年教練約

潘武雄。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天和「TAKE」潘武雄達成總值1800萬元的3年合約，另有80萬元激勵獎金，並附2年教練約。

潘武雄去年打席數412、全壘打18支都創下生涯新高，出賽數96場、打點62分、打擊率3成46則是生涯成績次高，季後潘武雄放棄行駛自由球員權利，決定留在統一，球隊感謝潘武雄對於球隊認同與肯定，給予3年複數年約，2017年月薪48萬、2018年月薪50萬、2019年月薪52萬，平均月薪50萬，並提供激勵獎金80萬，除3年複數年球員約外，並附帶2年教練約。

統一獅總經理蘇泰安表示：「球隊肯定潘武雄無論在球場、活動及各方面都是球隊典範和表率，也肯定TAKE對於球隊貢獻，期待潘武雄能再拼好成績，也能在近年達成個人生涯千安、百轟里程碑，並帶領球隊再拿總冠軍。」