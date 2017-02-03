台灣女網》58分鐘擊敗對手 詹家姊妹：今年最順之役（影音）
2017/02/03 16:58
〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣女雙好手詹詠然／詹皓晴今天在台灣女網賽八強僅耗費58分鐘，駛進四強，兩人早已甩掉新春三連敗陰霾，詹詠然表示，這是今年最順的比賽。
雙方纏鬥不到一個小時，詹家姊妹分析，因為賽前有做功課，詹皓晴表示，兩人今天都扮演好各自角色，成功壓制對方打法，詹詠然表示，一開局就封住對手擅長路線，也趁勢加壓，逼迫對方發生失誤。
明天將面對中國組合劉暢／鄭賽賽，詹詠然表示，對於鄭賽賽相對熟悉，劉暢則比較陌生，教練團已經對兩人情蒐，稍晚會一起開會討論四強賽打法。
四強賽賽程大會稍早公布，詹詠然／詹皓晴明天下午一點在中央主場出戰劉暢／鄭賽賽，詹詠然表示，明天就是週末了，希望大家多多進場看球。
詹家姊妹賽後訪問。（記者陳志曲攝）
詹詠然（右）、詹皓晴擊敗對手，挺進四強。（記者陳志曲攝）
詹詠然（後）、詹皓晴擊敗對手，挺進四強。（記者陳志曲攝）
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