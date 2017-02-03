中職》小獅表現亮眼 鄭鎧文、陳韻文加薪破100％
2017/02/03 17:01
鄭鎧文。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／台北報導〕統一獅鄭鎧文和陳韻文都獲得超過100％的的加薪，今年月薪分別為15萬元和13.5萬元。
鄭鎧文去年轟出24支全壘打，改寫中職新人第1年最多全壘打紀錄，加薪8萬元，調幅114％；陳韻文去年下半季扛起終結者工作，戰績5勝7敗六救援，加薪7萬元，調幅107％。
獅隊加薪的球員還有黃恩賜、傅于剛、唐肇廷、江辰晏、郭恆孝、江承峰、郭峻偉和林佑樂，老將劉芙豪去年出賽數銳減，被減薪1萬元，今年月薪37萬元。
獅隊加薪球員
姓名 2016年 2017年 調幅
鄭鎧文 7萬 15萬 114%
陳韻文 6.5萬 13.5萬 107%
黃恩賜 11.5萬 14萬 22%
傅于剛 21.5萬 23萬 7%
唐肇廷 17萬 21萬 23.5%
江辰晏 13萬 15萬 15.3%
江承峰 10.5萬 14萬 33.3%
郭峻偉 7萬 9.5萬 35.7%
林佑樂 7.2萬 10萬 38.8%
郭恆孝 5萬 9萬 80%
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