NBA》柯瑞連15場得分破20 勇士近25年來第一人（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今踢館快艇，一哥柯瑞砍下29分，率隊以133：120擊敗快艇，這是他連續第15場比賽得分超過20分，他也是勇士近25年來，得分超過20分連續場次最多的球員。

勇士今天雖然少了格林（Draymond Green ）和帕丘利亞（Zaza Pachulia），但在柯瑞（Stephen Curry）繳出29分11助攻的帶領下，仍順利擊敗快艇。賽後柯瑞也肯定大家的表現，「隊上每個人都扮演好自己的角色，不管是誰上場都能打出屬於勇士的進攻方式，我當然希望大家都能很健康，但在有傷兵缺陣的情況下，遇上背靠背的比賽，打出這樣的成績已經很不錯。」

此外，根據《ESPN》數據，柯瑞已經連續15場比賽得分超過20分，他也是近25年來，勇士陣中得分超過20分連續場次最多的球員。勇士隊史紀錄是由傳奇球星穆林（Chris Mullin）所寫下，他曾在1991-1992年球季中，連續21場比賽得超過20分。

穆林。（資料照，取自CBS Sports）