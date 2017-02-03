網球》彭帥八強扳倒美網冠軍 終止對戰六連敗

彭帥擊敗史托瑟，拿下比賽。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕中國女單好手彭帥術後復出，氣勢越來越旺，今天面對大會第二種子澳洲史托瑟，她以兩個6：4，總算終止對戰六連敗，挺進單打四強。

彭帥歷經腰部手術，世界排名跌出百名外，去年澳網重新回到網球場，花費將近一年時間找回過去榮景，她在澳洲網球公開賽雙打奪下亞軍，證明自己還可以打，她也感性地說：「手術前就想過是不是要退役，但我知道若放棄了，未來肯定會後悔。」

做出這個正確抉擇，彭帥一步一步重返高峰，今天她在台灣女網賽單打八強，面對過去對戰苦吞六連敗、一勝未得的澳洲名將史托瑟，首盤二度破發成功，先馳得點，次盤也搶先逼出賽末點，但遭史托瑟化解，隨後來到邁向勝利的發球局，她沒有讓機會溜走，順利保發，滿臉笑容走出球場。

女單四強賽明天彭帥將面對捷克好手莎法洛娃。

彭帥擊敗史托瑟，拿下比賽。（記者陳志曲攝）

球迷踴躍向彭帥索取簽名。（記者陳志曲攝）