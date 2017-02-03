中職》殘念！出賽數下降 劉芙豪遭減薪1萬元

劉芙豪。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今公布本季調薪結果，「小破」劉芙豪因為出賽數下降，遭球團扣薪1萬，成為少數遭減薪的球員，不過球團仍肯定劉芙豪的努力，為他設定激勵獎金24萬，期待他繳出更好成績。

劉芙豪在2015年時與統一獅簽下2年複數年合約，月薪分別為35萬及38萬，合約在去年底走完。檢視劉芙豪在2015及2016年的出賽成績，2015年僅出賽61場，打擊率2成71，2016也只出賽76場，都低於生涯每年平均91場的出賽數，球團考量他的出賽狀況而決定予以扣薪1萬元，2017年月薪為37萬。

不過，統一獅仍肯定劉芙豪為球隊的付出，因此設定了24萬的激勵獎金，期待他繳出更出色的成績，以爭取到更好的合約。