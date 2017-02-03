SBL Live》金酒三分雨助陣 擊敗勇士笑納2連勝
2017/02/03 20:07
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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金酒
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23
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14
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24
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16
|77
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勇士
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19
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15
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13
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17
|64
菲爾普斯攻下35分。（記者黃志源攝）
第四節
林韋翰投進本場第一顆三分球，簡偉儒隨後再補上一顆，金酒來到19分領先，暫停回來後菲爾普斯籃下猛攻，雙方來到21分差。
金酒下半場投進5顆三分球，簡偉儒個人整場11投中4，與菲爾普斯兩人得分上雙，最終金酒以13分差擊敗強敵勇士。
蔡文誠拿下團隊最高18分。（記者黃志源攝）
第三節
下半場開打2分鐘，雙方多次出手不進，最後勇士靠蔡文誠底線出手先攻下2分，金酒隨即反攻，將比數拉開到領先7分，第三節末金酒再靠蘇奕晉和簡偉儒的三分球，領先拉開到14分。
勇士歐布萊恩抓下19籃板。（記者黃志源攝）
第二節
歐布萊恩開節投進三分彈拉近比數，雙方進入拉鋸戰，林力仁用三分球拉開比數，蔡文誠得分上雙，再靠罰球追平比數，簡偉儒馬上用三分球再度拉開差距。
二節末蕭順億議2罰中1，拉開到5分差，再倒數5秒蔡文誠籃下上籃，硬是咬住對手比分。
蔡文誠上籃。（記者黃志源攝）
第一節
金酒菲爾普斯打板得分，首開紀錄，隨後又造成對手洪志善犯規，完成一記三分打，比數來到7：2，勇士靠著蔡文誠追分超前，但金酒馬上射進三3球，再度超前。
首節金酒靠著菲爾普斯攻下14分，簡偉儒2助攻，金酒領先4分。
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