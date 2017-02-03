SBL Live》金酒三分雨助陣 擊敗勇士笑納2連勝

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 金酒 23 14 24 16 77 勇士 19 15 13 17 64

菲爾普斯攻下35分。（記者黃志源攝）

第四節

林韋翰投進本場第一顆三分球，簡偉儒隨後再補上一顆，金酒來到19分領先，暫停回來後菲爾普斯籃下猛攻，雙方來到21分差。

金酒下半場投進5顆三分球，簡偉儒個人整場11投中4，與菲爾普斯兩人得分上雙，最終金酒以13分差擊敗強敵勇士。

蔡文誠拿下團隊最高18分。（記者黃志源攝）

第三節

下半場開打2分鐘，雙方多次出手不進，最後勇士靠蔡文誠底線出手先攻下2分，金酒隨即反攻，將比數拉開到領先7分，第三節末金酒再靠蘇奕晉和簡偉儒的三分球，領先拉開到14分。

勇士歐布萊恩抓下19籃板。（記者黃志源攝）

第二節

歐布萊恩開節投進三分彈拉近比數，雙方進入拉鋸戰，林力仁用三分球拉開比數，蔡文誠得分上雙，再靠罰球追平比數，簡偉儒馬上用三分球再度拉開差距。

二節末蕭順億議2罰中1，拉開到5分差，再倒數5秒蔡文誠籃下上籃，硬是咬住對手比分。

蔡文誠上籃。（記者黃志源攝）

第一節

金酒菲爾普斯打板得分，首開紀錄，隨後又造成對手洪志善犯規，完成一記三分打，比數來到7：2，勇士靠著蔡文誠追分超前，但金酒馬上射進三3球，再度超前。

首節金酒靠著菲爾普斯攻下14分，簡偉儒2助攻，金酒領先4分。