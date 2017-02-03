高爾夫》「老虎」伍茲杜拜宣布退賽 背傷陰影又擴大

老虎伍茲宣布退賽。（美聯社）

［記者趙新天／綜合報導］原訂今天下午4時35分參加歐巡賽杜拜沙漠菁英賽的「老虎」伍茲，在上場前突然因「背部不適」宣布退出比賽。

伍茲上週才復出參加職業巡迴賽，沒想到才打3個回合就又因為身體不適提早退出比賽，背傷的陰影似乎再次擴大。

昨天的第1回合他以不理想的77完賽，賽後他還說：「我完全沒感覺到任何疼痛，只是有好幾桿沒打好。」今天第2回合卻突然又無法上場。

第1回合打完，伍茲與領先的西班牙好手賈西亞相差12桿之多，賈西亞繳出65桿。他的第2回合剛出發，但領先位置已被低於標準桿8桿的南非戈泰茲取代。

老虎伍茲宣布退出杜拜沙漠菁英賽。（法新社）