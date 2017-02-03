經典賽》明赴澳移訓實戰 郭總：台灣隊士氣非常好

郭泰源（右）與林智勝出席活動。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕經典賽台灣隊明早飛往澳洲移地訓練，總教練郭泰源希望選手能在移訓期間將身體狀況調到最好，回國迎戰張力更高的對古巴隊熱身賽。郭總並駁斥媒體傳聞的「台灣隊士氣不佳」，他說：「我們士氣非常好，選手都很認真在調整自己狀況。」

台灣隊自去年12月中旬開始集訓，明天一早將啟程前往澳洲黃金海岸，進行為期12天的海外訓練，包括與布里斯本俠盜隊打5場熱身賽；16日深夜返台後直接回台中，18日再到洲際球場練習，備戰19至21日的3場熱身賽，先與台灣培訓隊打1場，再與古巴隊交手，驗收赴澳移訓成果。

經過這段時間集訓，郭總對整體戰力佈局已有初步規劃，在澳洲比賽將測試並找出最佳組合。在以中職為主的野手戰力，郭總說，陽岱鋼、張進德等旅外野手無法參與，這部分徵召較不順，但已是實力很好的陣容，「去年我們台灣職棒野手打擊非常好，打擊方面不用煩惱那麼多。」

至於教練團最擔心的投手，目前設定陳冠宇、郭俊麟和宋家豪3位「旅日幫」為先發主力，郭總說，郭俊麟調整可能會慢一點，陳冠宇進度較快，宋家豪先留在母隊樂天春訓，強度也令他放心，應該沒問題。不過郭總也說，因是短期比賽加上用球數限制，還是會多準備幾位投手。

郭總表示，希望選手從澳洲回來之前，都能調整到最佳身體狀況，「回來跟古巴比賽，張力非常好，對選手來說是很大考驗，也相信選手都會全力以赴。」

郭泰源（右）與林智勝出席活動。（記者陳志曲攝）