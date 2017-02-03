世大運》開春討吉利 執行長赴新建場館賀年

台北市網球中心。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕世大運執行長蘇麗瓊帶著臺北市政府副祕書長薛春明、體育局局長鄭芳梵以及財政局副局長游適銘三位副執行長等世大運團隊，大陣仗前往世大運兩座新建場館臺北市網球中心以及臺北市和平實小附屬籃球館賀年。

蘇執行長在春節假期不忘體恤同仁與工作人員去年的辛勞，並特地準備世大運「金雞報喜」賀卡，將一路走來感激的話語表達在其中，希望在剩下不到兩百天的日子裡，大家能夠繼續一同勉勵，不只要讓2017世大運順利盛大舉辦，也替選手加油，將獎牌留在台灣，為台灣寫下重要的里程碑。



兩座新建場館在副執行長薛春明的管控之下，預計於三月及四月陸續完工，並且開始投入世大運的運作，提供給選手一個符合國際賽會規格的優良場地，也提供給民眾運動休閒的舒適空間。

另外臺北市和平實小附屬籃球館未來於非賽事期間，將配合臺北市學生進行相關課程使用，健全學校教育設施功能。

台北市和平國小附屬籃球館。（世大運執委會提供）