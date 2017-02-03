HBL》授旗高苑男籃出征 她率隊員擺出卡娃伊姿勢
2017/02/03 19:01
范巽綠（前排中）率高苑工商籃球隊擺出「金雞獨立」的卡娃伊姿勢，預祝他們奪冠凱旋歸來。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕高苑工商籃球隊將以南台灣唯一代表身分，出征高中籃球甲級聯賽（HBL）準決賽，高市教育局長范巽綠到校授旗，並致贈獎勵金加持，更首次率隊員擺出「金雞獨立」的卡娃伊姿勢，預祝高苑奪冠凱旋歸來。
范巽綠強調，HBL從 77學年度舉辦至今，為高中籃球賽事最高殿堂，能夠參與全國賽事是非常難能可貴的經驗，期盼選手秉持運動家精神、全力以赴，展現平時練習成果，也希望選手及教練們觀摩友隊球技，拓展視野，為高雄市奪冠。
高苑工商籃球隊今年陣容堅強，在操兵經驗豐富的總教練田本玉指導下，出戰HBL各輪賽事捷報連連，1月中在高雄巨蛋體育館搶得八強賽門票後絲毫不鬆懈，犧牲春節連假，展開緊鑼密鼓的集訓，積極為即將登場的八強準決賽備戰。
因此，范巽綠特別於今天下午到高苑工商，為球隊授旗出征、加油打氣，並致贈獎勵金，勉勵球員全力打進冠、亞軍賽，把榮耀帶回高雄。
范巽綠（左）致贈獎勵金給高苑籃球隊，由校長趙劍如（右）代表接受。（記者洪定宏攝）
范巽綠（左）授旗給高苑籃球隊，由校長趙劍如（右）代表接受。（記者洪定宏攝）
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