經典賽》林智勝切換比賽模式 期待再戰古巴

林智勝（左）與郭泰源出席活動。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕繼前年底世界12強賽後，中信兄弟「大師兄」林智勝再度扛下今年經典賽台灣隊長，肩負穩定軍心重任，他說：「把自己做好，帶動球員在場上拿出態度，每場比賽要打得非常精彩。」

台灣隊明早將飛往澳洲黃金海岸，進行為期12天的移地訓練，與布里斯本俠盜隊打5場比賽，16日返國後，還要準備19至21日與世大運成棒培訓隊、古巴隊的3場熱身賽。

林智勝說，因應經典賽而提早調整，要馬上把身體狀況拉上來，集訓先以體能和重量為主，並拉高打擊量，到澳洲就要進入比賽模式。他坦言，由於年紀漸增，提前備戰對體能負擔確實不小，但該做的訓練還是要盡量全部撐完。

台灣隊預賽首戰將是3月7日在首爾高尺巨蛋對上以色列，林智勝談到準備情形，他說：「在澳洲比賽時，希望先讓自己慢慢進入狀況，對古巴熱身賽就是備戰狀態，因強度高，要以真正比賽的心情去打，再準備去日本神戶移訓，直接接到韓國。」

大師兄在12強賽對古巴轟3分彈，領軍致勝，接下來又要在台灣正面迎戰古巴，備受矚目；就連總教練郭泰源也說，12強賽擊敗古巴一役，是他執教生涯中非常棒的回憶。

台灣隊領隊趙士強說，昨到台中看台灣隊練球，大家士氣很好，也看到林智勝擊出很多全壘打，相信球員都會調整到最佳狀態。

台灣隊今休兵，林智勝和趙士強、郭總、昔日國家隊常客張泰山一起出席經典賽熱身賽售票記者會，歡迎古巴代表隊來台比賽，19日起將在洲際球場連打5天，門票6日中午12時在寶悍運動平台「購票加」開賣，全票300元、學生及敬老票200元、身障優惠票150元。

經典賽熱身賽賽程

2/19 17:00 經典賽台灣隊vs.世大運培訓隊

2/20 18:30 經典賽台灣隊vs.古巴隊

2/21 18:30 古巴隊vs.經典賽台灣隊

2/22 18:30 世大運培訓隊vs.古巴隊

2/23 18:30 古巴隊vs.中信兄弟

註：緯來電視網轉播

林智勝再度扛下隊長重任。（資料照，記者廖耀東攝）