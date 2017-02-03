台灣女網》高科技球帽愈戴愈美麗 球僮笑開懷

為體恤在場上服務的球僮，HOII特地提供高科技球帽，愈戴愈美麗樂得球僮們笑開懷。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為了體恤在場上辛苦服務的球僮，今年台灣女網賽贊助商之一的HOII特地提供高科技球帽，採獨家開發光能專利布料、結合全新紡織技術，可過濾有害光線，轉換成護膚能量，一頂市價約台幣3千多，愈戴愈美麗樂得球僮們笑關懷。

本屆球僮所戴的球帽很特別，是由極光先進獨家開發的光能專利，結合全新紡織技術，打造革新護膚概念的HOII服裝系列和球帽，三種不同顏色的HOII防曬光療布，分別因應肌膚的保養需求，無需食用或塗抹，以不侵入的美容方式，提供更完善便捷的肌膚保養。

HOII品牌創辦人林少萍表示，公司經過與紡研所合作，還透過台灣工研院測試，直到2005年才正式開發成功，2008年起銷售到歐美各國，她希望透過高科技布料幫助熱愛運動的民眾，戶外揮汗不怕曬太陽還可順便美容保養。

HOII品牌創辦人林少萍（中）受邀到台灣女網賽球場開球。（大會提供）