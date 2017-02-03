NBA》欣賞前隊友魏少 哈登：懷念並肩作戰的日子

哈登（左）在雷霆時與魏斯布魯克是隊友。（取自網路）

〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登本季繳出亮眼表現，被看好有望角逐本季的MVP，日前他接受專訪，談起本季同樣大爆發的前雷霆隊友「魏少」魏斯布魯克，展現英雄惜英雄的風範，直言其實很懷念和他一起打球的日子。

哈登（James Harden）在2009-2012年期間效力於雷霆，曾與魏斯布魯克（Russell Westbrook）是隊友，日前接受專訪時，被問到是否想念以前和魏少一起打球的日子，他說：「是，當然！我想不管是誰，只要有機會和他一起打球，都會愛上和他並肩作戰的感覺，因為你可以感受到，他會為了你不顧一切。」

「每個晚上，他都盡全力幫球隊贏球，也包辦所有事情。我想我們都需要敬佩他對於比賽的熱情，正如我說過，因為他的熱情與侵略性，讓他的比賽具有可看性，這也讓他成為現在的自己。」哈登從言談間透露出對於魏少的欣賞，對於他本季頻繳出大三元，哈登直呼：「場均大三元耶！這太瘋狂了」。

哈登表示，偶爾會想起以前在雷霆打球的日子，也不諱言，若能與魏斯布魯克及杜蘭特一同打天下，可能有機會再創佳績，「但我不得不斬斷回憶過去的想法，因為我仍有比賽要面對」。