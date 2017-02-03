SBL Live》璞園hold不住領先 達欣第3節打完2分超前

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 璞園 23 14 17 54 達欣 23 16 17 56

第四節

第三節

下半場開賽，璞園打出一波8：0攻勢，讓達欣有些無力招架，不過戴維斯吞下第4犯，陷入犯規麻煩。達欣倒數3分鐘時一路追趕，布拉又用扣籃拉抬球隊士氣，追到僅剩3分差，黃鎮關建外線，達欣又要回領先，倒數階段，蘇翊傑放進2分，第三節打完，達欣仍以56：54暫時領先。

第二節

次節，達欣率先得分，並打出一波4：0攻勢，但璞園隨後扳平比數，但布拉的罰球再幫助達欣要回領先。但璞園仍緊咬比數，戴維斯帥氣扣籃，一口氣扳平戰局，也帶動球隊氣勢，又再度超前。倒數階段，達欣再度超前，上半場打完，達欣取得39：37領先。

第一節

開賽，林宜輝三分球率先破網，璞園展開反擊，李啟瑋接連飆進3分，打出一波11：0攻勢，場邊暫停。暫停結束後，達欣回神，林宜輝拿下關鍵2分加上布拉霸氣爆扣，縮小差距，雙方你來我往，周儀翔三分跳投命中，兩隊回到1分差，倒數階段，林金榜帥氣拉竿上籃，但岳瀛立砍進關鍵三分還以顏色，首節打完，雙方以23：23戰成平手。