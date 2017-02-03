台灣女網》躲過四個賽末點 頭號種子絲薇托莉娜艱辛晉四
2017/02/03 19:54
絲薇托莉娜與對手纏鬥到第三盤才拿下勝利。（記者陳志曲攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣女網賽女單八強戰差點上演爆冷戲碼，非種子、會外晉級的突尼西亞好手加博面對頭號種子絲薇托莉娜，錯失四個賽末點，加博終場以1：6、6：3、6：7落敗，頭號種子逃過遭淘汰命運，驚險挺進四強。
雙方大戰三盤，歷經1小時56分鐘，絲薇托莉娜在決勝盤一度陷入4：5落後，並且被對手逼入丟士，驚險救回四個賽末點，絲薇托莉娜延續氣勢，兩人殺進搶七，頭號種子略勝一籌，搶七以7：4獲勝。
突尼西亞加博本屆驚奇之旅也在今天止步，世界排名181的她挺進到最後八強，已贏得台灣球迷與對手尊重。
絲薇托莉娜與對手纏鬥到第三盤才拿下勝利。（記者陳志曲攝）
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