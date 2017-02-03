SBL》歐布萊恩還是不行？ 金酒灌醉富邦勇士

富邦勇士歐布萊恩運球至籃下，伺機發動攻勢 。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕經過半個多月的休兵，第14季SBL例行賽今在高雄巨蛋重燃戰火，首場由排名第二的富邦勇士出戰第六的金酒，金酒全靠洋將菲爾普斯一夫當關，他狂轟35分，率隊以77：64大勝，不僅終結對戰跨季7連敗，更領先今日未出賽的台銀半場勝差，坐穩第六。

勇士戰績14勝8敗，與裕隆並列聯盟第二，仍舊從大年初二開始備戰，但開賽似乎進入不了狀況，加上守不住聯盟得分王菲爾普斯的強攻，讓他單節轟下14分，首節也以19：23落後。第二節，勇士則一度將比分追平，表現最出色的為「本土洋將」蔡文誠，他半場繳出13分、7籃板，表現不輸菲爾普斯的19分、10籃板。

易籃後，菲爾普斯持續展現驚人得分能力，幫助金酒最多取得15分領先，甚至在第四節領多多達24分，反觀勇士根本毫無招架之力，黯然在港都吞敗。明星賽過後返美慶生的菲爾普斯，農曆新年的首戰即繳出35分、20籃板，「破壞者」稱號名不虛傳；簡偉儒則砍進4顆三分球，攻下16分。

此役備受矚目的為勇士新外援歐布萊恩，他在台灣打滾多年，上季率台啤取得總冠軍，想不到本季僅打4場就因戰力不符被炒魷魚，僅留下14分、13.5籃板；他這回改披勇士戰袍，礙於先前有段時間並未進行訓練，場上手感相當不佳，全場出手17次僅命中3球，繳出7分、19籃板，勇士全隊僅蔡文誠攻下18分、11籃板，其餘本土皆個位數進帳。

金酒與富邦勇士球員爭球。（記者黃志源攝）



金酒菲爾普斯上籃。（記者黃志源攝）

富邦勇士蔡文誠上籃。（記者黃志源攝）

