NBA》「哥想休息」柯瑞解釋為何不比三分球大賽

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕三分球大賽名單今天公布，但獨缺聯盟神射手柯瑞，他解釋，今年球隊不再追逐紀錄，不參賽的主要原因，是為了爭取多點休息時間。

去年勇士為了追逐73勝的紀錄，或多或少影響他們在季後賽戰力，在痛失總冠軍後，灣區大軍放眼今年季後賽，過去的經驗也讓柯瑞（Stephen Curry）堅信，適當的休息讓他們有更多爭冠本錢。

「我想我參加過6次了（三分球大賽）吧」柯瑞表示，之前他總是告訴自己，除非拿到冠軍（三分球大賽），不然他會一直參加下去，不過他在2015年時已經拿過冠軍，去年則遭湯普森（Klay Thompson）擊敗，也無緣衛冕。

柯瑞表示，因為明星賽這周的賽程很漫長，他希望可以把重點放在休息上，退出三分球大賽，對他而言是很艱難的決定。

「我熱愛在鎂光燈下投球、競爭，這非常有趣，那個氛圍也令我很陶醉，過去我也很投入在這項比賽，不過是時候該做些改變了」柯瑞強調，他對於三分球大賽仍相當重視。

三分球大賽將在台灣時間2月18日早上舉行，參賽的8名球員包括湯普森、暴龍羅利（Kyle Lowry）、騎士厄文（Kyrie Irving）、小牛麥休斯（Wesley Matthews）、黃蜂沃克（Kemba Walker）、湖人楊恩（Nick Young）、拓荒者麥考倫（C.J. McCollum）、火箭戈登（Eric Gordon）。