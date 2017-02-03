SBL》布拉繳30分、25籃板無用 璞園用團隊籃球驚險勝出

布拉（右）全場攻下30分。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕聯盟龍頭達欣今在高雄巨蛋與排名第五的璞園交手，雙方從頭到尾都呈現激戰，最終由璞園以85：82扳倒達欣，終結雙方本季對戰的3連敗。

璞園農曆年前意外以21分之差不敵金酒，無緣寫下跨季24連勝的紀錄，此次來到港都出賽，開賽即展現不俗的競爭力，只是達欣並非省油的燈，單節更轟進5顆三分球，兩軍戰成23：23平手，也讓這場比賽奠定成為在些微差距之中拉鋸激戰，第四節雙方持續互不相讓，更在最後倒數兩分鐘先由璞園老將陳子威砍進超前三分球，隨後更穩穩罰進2球，率隊取得85：82領先，更收下最終勝利

璞園此役禁區雙塔戴維斯與吳岱豪皆深受犯規麻煩影響，兩人更接連在第四節提早5犯畢業，戴維斯繳出13分、12籃板；吳岱豪則是10分、5籃板。陳子威16分、李啟瑋19分進帳。

達欣洋將布拉此役攻下30分、25籃板；周儀翔19分進帳。

陳子威在罰球線突襲投籃。（記者黃志源攝）

璞園彭俊諺3分線外投籃突襲。（記者黃志源攝）

璞園戴維斯投籃。（記者黃志源攝）