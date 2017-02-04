籃網欲止7連敗 今日賽事預告與轉播

籃網近況十分低迷，團隊吞下7連敗，今天對上4連勝溜馬恐凶多吉少，隊上球星林書豪也持續缺陣。塞爾提克東部排名第二，將對上西部倒數排名第二的湖人，能否輕鬆取勝？

昨日菲爾普斯狂轟35分，加上簡偉儒4顆三分球，助金酒擊敗勇士拿下2連勝，今天對上聯盟戰績墊底的台銀，有機會挑戰3連勝，期待菲爾普斯的表現。

NBA

08:30 溜馬 VS. 籃網（緯來體育）

09:00 湖人 VS. 塞爾提克（FOX體育台）

SBL

15:00 台銀 VS. 金酒（緯來體育、愛爾達體育）

17:00 璞園 VS. 台啤（緯來體育、愛爾達體育）

19:00 勇士 VS. 裕隆（緯來體育、愛爾達體育）