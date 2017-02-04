鳳凰城公開賽》潘政琮74桿 無法晉級決賽
2017/02/04 07:28
潘政琮無法晉級決賽。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Waste Management鳳凰城公開賽今天打完第2回合，好手台灣潘政琮打出4個柏忌，只有1個柏忌，花了74桿，總計146桿，排名在110名之外，無法晉級決賽。
第2回合目前領先的是南韓安秉勳和美國史帝爾，兩個人都是132桿並列領先。
小潘第2回合推桿並不理想，打上14個果嶺卻沒有太多博蒂機會，只在第13洞抓到唯一的博蒂，卻吞下4個柏忌。這是最近4場比賽，小潘第3次無法打進決賽。
暫居領先的安秉勳連續兩天都打出66桿，6隻小鳥、1個柏忌，他在最後4洞賺進3桿，是躍居領先的關鍵。史帝爾這回合打下4個博蒂、無柏忌，67桿完賽，他也是最後4洞抓下3隻小鳥。
原本領先的庫查，今天花了69桿，總計133桿小退至並列第3名。
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