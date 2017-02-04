MLB》清空間迎牛棚投手 朴炳鎬遭雙城DFA

朴炳鎬。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城日前簽下以1年205萬合約簽下36歲的牛棚右投貝萊爾（Matt Belisle），今天將其移進40人名單，而韓製大砲「50男」朴炳鎬遭指定讓渡（DFA），他也將面臨下放小聯盟、交易至其他隊或是遭到釋出等情況。

貝萊爾上季效力國民表現出色，後援46局防禦率1.76創生涯最佳，三振保送比4.57相當有水準，而雙城今也宣布將他列進40人名單，另將韓籍重砲朴炳鎬放進指定讓渡名單。

朴炳鎬透過入札制度以4年1200萬美元（約新台幣3.7億元）加盟雙城，成為繼姜正浩之後，第2位從韓職轉戰大聯盟的野手，新人球季出賽60場，繳出12轟、24打點、打擊率1成97的成績，去年6月底因表現不加被下放3A，8月因右手腕傷勢嚴重，提前高掛免戰牌，進行手術治療，新人年最後就以受傷收場。