經典賽》全面退出日本隊 大谷翔平沉痛告白

大谷翔平召開記者會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平受腳傷影響，日本隊監督小久保裕紀正式宣布移出28人正選名單，無緣參加經典賽，大谷今在練球後召開記者會，表情沉痛地數度表達歉意，坦言心情很難轉換過來。

大谷翔平前日夜晚跟小久保通電話，達成不參賽的共識，他對球迷、小久保與日本隊全員道歉，「受到這麼多人的期待，也相信能調回狀態，最後還是變成這樣，很對不起大家。」

不參加經典賽後，現階段就是朝向新球季努力，但大谷坦言由於先前很投入日本隊，想要奪下冠軍，現在有點失去目標，心情很難切換過來。

火腿監督栗山英樹也對大谷退賽一事感到抱歉，「真的沒辦法，真的很對不起，翔平應該是最沮喪的人，但是因為傷勢關係…。」火腿先前也表示大谷趕不上開季，要看到他投球可能要等到五月。

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