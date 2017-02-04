NBA》隊友幫出氣遭罰款 事主白邊買單

2017/02/04 08:58

J.強森（左）與普林斯（右）兩人皆遭罰款25000美元。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前天老鷹與熱火的比賽中，老鷹球員普林斯（Taurean Prince）與熱火球員J.強森（James Johnson）爆發衝突，事後兩人皆遭驅逐出場。今日聯盟也對兩人各開出2萬5000美元（約新台幣77萬元）的罰款。

前天比到第四節時，熱火中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）試圖上籃，卻遭到普林斯惡意犯規，導致懷特塞德背部重摔在地。而J.強森在第一時間就衝上前為隊友出氣，推了普林斯一把，兩人爆發肢體衝突。

普林斯隨後遭判二級惡意犯規，J.強森則是被判技術犯規，兩人最後都被趕出場。而懷特塞德當天賽後即表示，願意為J.強森負擔罰款，所以隊友就不用擔心這筆罰單了。

懷特塞德（資料照，法新社）

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