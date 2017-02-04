NBA》成交易主角 洛夫盼長留騎士
2017/02/04 10:00
洛夫（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕近幾天尼克與騎士的交易傳言不斷，甚至一度傳出尼克將拿安東尼（Carmelo Anthony）與洛夫（Kevin Love）作交換，而主角洛夫則表示，希望能留在騎士。
洛夫在上一季就時常傳出交易流言，他也已經見怪不怪。「不論我是否打出我的生涯年，交易傳言永遠都在，被其他球隊競爭是好事，但我期望能長時間待在騎士。」
洛夫本季目前為止出賽41場比賽，場均可得19.9分、11籃板，三分球命中率也有37.5%，是騎士重要的射手之一。
洛夫近兩場比賽都因背傷而未出賽，而他預計將在周日對上尼克一役中出場，這也是尼克與騎士傳出交易傳言後，兩隊首度交手。
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