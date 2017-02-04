NBA》老將「米粉頭」瓦雷久 遭勇士釋出
2017/02/04 09:08
瓦雷久遭勇士釋出。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕金州勇士隊稍早宣布釋出「米粉頭」瓦雷久（Anderson Varejao），並可能提供一份十天合約給發展聯盟後衛韋伯（Briante Weber）。
這名巴西裔中鋒昨天對上快艇時還有出賽，今天就遭釋出。瓦雷久本季平均上場6.6分鐘，可以拿下1.3分1.9籃板，為勇士打了14場比賽。生涯平均上場24分鐘，可以得7.3分7.2籃板，更曾在2009-10球季獲選年度最佳防守陣容第二隊。
瓦雷久於2004-05年球季進入NBA，為騎士隊效力長達12年，經驗非常豐富，去年被拓荒者買斷後加盟勇士隊，但對於球隊的貢獻有限，也在今天遭到釋出。
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