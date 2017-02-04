NBA》為明星賽暖身 楊恩飆三分後又搞怪（影音）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球員楊恩（Nick Young）投進三分球後，總是會做出奇異的慶祝動作。而在今天對上塞爾提克一役，楊恩又再度展現他的搞怪功力。

在第一節時，楊恩找到一個空檔，他馬上在三分線上跳投出手，進球後楊恩則在場上揮動雙手，並大搖大擺地跳著走，搞笑模樣神似螃蟹，就連隊友小南斯（Larry Nance Jr.）也忍不住跟著模仿。

打完上半場後，楊恩三分球6投4中，表現不俗。楊恩今年也受邀參加明星周的三分球大賽，球迷可以期待他到時候的表現。

楊恩（美聯社）