NBA》為明星賽暖身 楊恩飆三分後又搞怪（影音）
2017/02/04 10:19
〔體育中心／綜合報導〕湖人球員楊恩（Nick Young）投進三分球後，總是會做出奇異的慶祝動作。而在今天對上塞爾提克一役，楊恩又再度展現他的搞怪功力。
在第一節時，楊恩找到一個空檔，他馬上在三分線上跳投出手，進球後楊恩則在場上揮動雙手，並大搖大擺地跳著走，搞笑模樣神似螃蟹，就連隊友小南斯（Larry Nance Jr.）也忍不住跟著模仿。
打完上半場後，楊恩三分球6投4中，表現不俗。楊恩今年也受邀參加明星周的三分球大賽，球迷可以期待他到時候的表現。
楊恩（美聯社）
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