MLB》隊友車禍猝逝 賀雷拉改變心意放棄仲裁

賀雷拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家投手范屈拉（Yordano Ventura）車禍猝逝，讓隊友賀雷拉（Kelvin Herrera）改變心意以團隊為重，放棄薪資仲裁與球團簽下1年532.5萬美元（約新台幣1.66億元）的合約。

皇家主力牛棚投手賀雷拉去年表現出色，出賽72場後援72局，繳出2勝6敗、12次救援點、防禦率2.75的亮眼成績單，季後原本不接受皇家的報價，打算走向仲裁一路，爭取自己的年薪調升至560萬美元。

但新的一年突傳隊友范屈拉車禍逝世的噩耗，這也讓他改變心意接受球團報價，並在推特貼文寫道：「我與球團已經達成協議，就算雙方之前已經做好仲裁的打算，但在此時此刻，我們應該把歧見擱置一旁，像家人般團結在一起。」