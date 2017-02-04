NBA》總冠軍的代價 騎士老闆去年慘賠4000萬美元

騎士隊去年奪下睽違52年的首座總冠軍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊去年贏得了總冠軍，也重傷了荷包。根據美國雜誌《富比士》調查，騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）上季為球隊賠了4000萬美元（約新台幣12.4億元）。吉伯特曾表示願意「不計一切代價奪得總冠軍」，上季在球員薪資就花費約1.85億美元（約新台幣57.7億元），其中更包含5400萬（約新台幣16.8億元）的豪華稅，可以說是毫不手軟。

除了高居聯盟第一的團隊薪資外，騎士在教練的花費也非常大手筆。去年季中才接下總教練的泰倫魯（Tyronn Lue），今夏得到一份5年3500萬美元的合約。騎士甚至還在支付已解雇的布拉特（David Blatt）和布朗（Mike Brown）薪水，也是造成支出負擔的原因之一。

騎士賠的4000萬還不是史上最慘，拓荒者在2002-03和2003-04分別賠上8500萬和4700萬，2006-07的尼克賠4200萬，而籃網在2013-14球季賠上9900萬美元則創下最慘紀錄。