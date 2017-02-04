NBA》小莫里斯轟36分 活塞擊敗灰狼擠進老八
2017/02/04 12:04
小莫里斯轟生涯新高36分，助活塞以116：108擊敗灰狼。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕活塞今日兩名球員都砍下生涯新高，分別是小莫里斯（Marcus Morris）的36分，以及魯爾（Jon Leuer）的24分，兩人合攻60分，順利轟垮灰狼，以116：108擊退對手，拿下二連勝。
活塞今日一路領先，三分球命中率也高於灰狼，且有六人得分上雙。卓蒙德（Andre Drummond）攻下12分、18籃板，R.傑克森（Reggie Jackson）則挹注10分、8助攻。而上場比賽攻下38分的卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）此役僅得2分。
而雖然灰狼三少得分都破20，但失誤較對手多，籃板數40個，也比活塞少10個。湯斯（Karl-Anthony Towns）進帳24分11籃板，威金斯（Andrew Wiggins）貢獻21分，拉文（Zach LaVine）則有20分4助攻。盧比歐（Ricky Rubio）則拿下16分7籃板，另外犯了全隊最高的6次失誤。
此役活塞拿下第23勝，排名也上升一位，擠進東部第8。而灰狼則以19勝31敗，排在西部倒數第3。
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