MLB》道奇再補牛棚 1年約簽前巨人終結者

2017/02/04 10:29

羅默加入道奇隊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以1年約簽下前巨人終結者羅默（Sergio Romo），待體檢通過，頂替布蘭頓（Joe Blanton）離開的遺缺。

羅默在2013-14年擔任巨人終結者，合計抓下61次救援成功，2015-16年改當佈局投手，合計防禦率2.64，上季因前臂拉傷僅出賽40場。

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