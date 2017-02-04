MLB》道奇再補牛棚 1年約簽前巨人終結者

羅默加入道奇隊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以1年約簽下前巨人終結者羅默（Sergio Romo），待體檢通過，頂替布蘭頓（Joe Blanton）離開的遺缺。

羅默在2013-14年擔任巨人終結者，合計抓下61次救援成功，2015-16年改當佈局投手，合計防禦率2.64，上季因前臂拉傷僅出賽40場。