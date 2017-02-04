NBA》不想再錯過金牌 柯瑞表態想打下屆奧運

柯瑞先前曾參加籃球世界盃。（資料照，NBC SPORT）

〔體育中心／綜合報導〕去年的里約奧運，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）打完季後賽後，因受傷而婉拒美國隊的徵招，也因此錯失奧運金牌。

不過柯瑞近期接受FIBA的採訪時表態，如果有機會的話，他將計畫在下一屆的東京奧運中出賽。「我目前計畫會打2019年的籃球世界盃，然後保持健康，並以一個好的狀態出戰東京奧運。」

而談到去年缺席里約奧運，柯瑞表示是正確的決定，「去年我的傷勢一直惡化，所以這是對的決定，但也是個艱難的決定，因為我也很期待加入美國隊並參與我的第一次奧運。但對我個人而言，當時恢復健康並準備下個賽季才是重要的。」

柯瑞還表示非常熱愛為美國打球，「去年因為很多問題沒辦法打奧運，但我很熱愛為美國打球，跟打NBA不一樣，你能跟聯盟最好的球員一起對抗世界上其他最好的球隊。」

不過FIBA更改了一些世界盃時程，屆時可能會與NBA賽事衝突，這也表示發展聯盟的球員將會是美國隊主力。