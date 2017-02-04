經典賽》台灣隊「強攻」 輝全勝扛中心打線
2017/02/04 10:30
總教練郭泰源喊話「向前衝」。（中央社）
〔記者郭羿婕／綜合報導〕經典賽預賽3月初開打，台灣隊持續備戰，今早飛往澳洲黃金海岸移地訓練，將與布里斯本俠盜隊進行5場熱身賽，仍盼打出「強攻」風格，先由高國輝、林益全、林智勝等人扛起中心打線，嘗試各種組合，回台與古巴隊打熱身賽將排出正式陣容應戰。
除了將從日本春訓飛往澳洲會合的羅德左投陳冠宇外，參加移訓的31名球員今早隨教練團、工作人員一同出發，一行逾50人帶著大批行李，從桃園機場啟程。
到澳洲移訓12天期間，台灣隊7日起將展開5場熱身賽，總教練郭泰源表示，由於投手群調整較慢，在澳期間比賽會讓業餘投手先上場，打線則由高國輝、林益全、林智勝擔綱中心棒次，並讓所有人輪番上陣，他說：「都會排看看啦，看狀況怎樣，回台對古巴熱身賽的陣容會比較正式。」
前年世界12強賽，郭總率台灣隊打出「強攻」風格，這次野手備戰狀況也較令教練團放心，同樣希望強攻，郭總也說：「繼續向前衝！」
教練團對整體戰力佈局已有初步規劃，隊長林智勝守一壘或二壘，一壘還有林益全或許基宏，王勝偉以游擊為主，陳鏞基可在游擊或三壘把關，三壘手還包括許基宏、蔣智賢，外野則有林哲瑄、高國輝、胡金龍扛主力。至於開路先鋒，林哲瑄、胡金龍、張正偉皆為人選。
台灣隊持續備戰，今早飛往澳洲黃金海岸移地訓練。（中央社）
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