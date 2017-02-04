NBA》魏少拿第25次大三元 雷霆最後2分鐘逆轉灰熊

魏少拿第25次大三元。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕近期陷入低潮的雷霆，今在主場迎戰已3連勝的灰熊，儘管前兩節領先達雙位數，之後還是打得險象環生，所幸主將魏斯布魯克（R. Westbrook）再當救世主，繳出本季第25次大三元，率隊114：102終止3連敗。

此役雙方打得糾結，上半場結束時，雷霆雖以58：48保有雙位數優勢，易籃後旋即遭灰熊反擊，第三節終了時以80：82陷入劣勢，不過終於在末節最後2分2秒由魏斯布魯克飆進3分彈，再度以105：102要回領先，之後就未曾落後。

雷霆以魏斯布魯克取得38分、13籃板、12助攻表現最出色，中鋒亞當斯（S. Adams）也有16分、13籃板進帳。灰熊則以M.加索拿31分火力最旺盛。