NBA》暴龍教練出局 明星賽將由綠衫軍教頭執教

塞爾提克總教練史帝文斯（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍在今日以94：102敗給魔術，戰績30勝21敗，在東部排名第三。這也意味著明星賽東部的總教練將會由塞爾提克史帝文斯（Brad Stevens）出任。

明星賽總教練規定是由東西部戰績第一的球隊教練來執教，但是同一個教練不能連續兩年擔任明星賽主帥，因此東部第一的騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）失去資格，將由第二名的球隊教練出任。西部則是已確定由勇士教練柯爾（Steve Kerr）出任。

而暴龍在季初一直霸占著東部第二的寶座，不過暴龍近況不佳，近10場比賽僅贏2場，目前與巫師並列東部第3，暴龍教頭凱西（Dwane Casey）也無緣指導明星賽。

反觀塞爾提克近期勢如破竹，已拿下6連勝，躍居東部第2，與騎士僅有2場勝差。而這將是史帝文斯首次擔任明星賽總教練，他也是繼2011年的瑞佛斯 （Doc Rivers）後，塞爾提克再度有教頭出任明星賽總教練。

暴龍教練凱西（今日美國）