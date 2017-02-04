經典賽》大谷因腿傷退出日本隊 松坂心有戚戚焉

松坂大輔率日本隊在世界棒球經典賽勇奪2連霸，並蟬聯MVP。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」王牌大谷翔平昨天因腳傷辭退經典賽日本國家代表隊，對此，曾隱瞞腿傷率日本隊奪下2連霸的軟銀投手松坂大輔用自身經驗表示，退出是一個痛苦的決定。

松坂大輔在2006年和2009年經典賽率日本隊勇奪2連霸，連續2年奪3勝更蟬聯MVP，成為日本的民族英雄，不過他也因此付出代價，第二屆經典賽，他隱瞞右腿內轉筋受傷的傷勢，帶傷出征，導致肩膀也受傷，日後也因傷所苦，大聯盟生涯也黯然結束。

「下半身受傷若強行投球，會很難集中注意力，因為你會有所顧忌。」松坂大輔表示，看得出來大谷很想打經典賽，但無法以最佳狀態上場，退出是唯一的選擇，也是一個痛苦的決定。

大谷翔平。（資料照，美聯社）