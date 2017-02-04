NBA》姚明球衣退役還想打 火箭爭氣延長賽驅逐公牛

〔記者林宗偉／綜合報導〕火箭今在主場將名人堂球星姚明的11號球衣高掛穹頂，特別的時刻，球隊一哥哈登（James Harden）也沒漏氣，除了繳出42分、12籃板、9助攻，還在延長賽扮演致勝功臣，助隊121：117搶下勝利。

36歲的姚明是火箭隊第6個獲得球衣退役殊榮的球員，如今重回故地，已貴為球隊老闆的他笑說：「當我走進這座球館，看見了椅子上的這些球衣，我就知道我第一個願望落空了，因為我還想跟火箭簽個10天短約。」

只是火箭後輩們此役打得有些驚險，上半場結束還握有11分領先，第三節風雲變色，反倒以79：81陷入落後，所幸哨響前27秒靠著哈登投籃得手，再以108：108追平拉長戰局。

進入延長賽後，火箭雖一度領先5分，始終甩不開糾纏，甚至以116：117遭到反超，然而哈登再扮英雄，於最後36秒內連投帶罰拿下5分，率隊保住勝果。

火箭今退役名人堂球星姚明的11號球衣。（法新社）