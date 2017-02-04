NBA》火箭11號球衣榮退儀式 「姚」想當年溫馨回憶

火箭今退役名人堂球星姚明的11號球衣。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊今天在主場豐田中心舉辦「移動長城」姚明的球衣退休儀式。姚明在2002年以狀元之姿選入NBA，這名229公分高的巨人生涯8季都為火箭效力，平均能拿下19分9.2籃板，是火箭的當家戰力之一，對休士頓的貢獻不遺餘力。火箭今天以最高禮遇來向姚明致敬，將他的11號球衣高掛在場館上方。

在今天的球衣退休儀式，火箭邀請了姚明生命中的貴人，包括傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、前隊友麥葛雷迪（Tracy McGrady）、法蘭西斯（Steve Francis）和貝提耶（Shane Battier）等。姚明說:「當年我在火箭的第一場比賽剛好也是歐拉朱萬的球衣退休之夜，那時我告訴自己這就是奮戰的動力。」

姚明11號球衣高掛球館。（法新社）

除了在球場上的表現，姚明在場下也背負著重大的任務。作為一名籃球大使，使NBA在亞洲打開知名度，除了為聯盟帶來了不少球迷，也大大提振了亞洲的籃球風氣，姚明對籃球的貢獻也使他去年入選籃球名人堂。

姚明致詞時向球迷表達感謝，更回憶起新秀年全隊隊友在農曆新年時為他恭賀，還包了兩美元紅包給他，姚明說:「我到現在還收著那紅包，因為我知道不管身在何處，只要口袋裡有那兩美元，家就在我身旁。」