NBA》哈登這樣騙到犯規 網友：史上最爛吹判（影音）
2017/02/04 12:26
〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）吸引犯規功力一流，今天在公牛比賽中發明新招，直接騎上防守者，讓卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）無辜吞犯，不少美網友對裁判感到不滿，痛批這是「史上最爛吹判」。
哈登此役繳出42分12籃板9助攻的準大三元，全場33投13中，包括5記三分，獲得14次罰球機會，火箭最終以121：117延長賽擊敗公牛。
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