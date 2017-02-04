NBA》非明星賽不打 畢爾婉拒三分球大賽

畢爾（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師得分後衛畢爾（Bradley Beal）今年並沒有入選明星賽陣容，這讓他感到很失望，還因此拒絕三分球大賽的邀約。

畢爾最近接受採訪時自曝，聯盟曾邀請他參加三分球大賽，但他卻斷然拒絕。「我覺得如果能成為明星週的一員，那我希望是以明星賽球員的方式出現。要拒絕這個邀約並不容易，我會說出來是因為我很想靠自己爭取到明星賽的位置。」畢爾這樣說道。

今年是畢爾在NBA的第5個賽季，他本季場均可得22分、3.6助攻，都是生涯新高。而畢爾也曾在2014年參加過三分球大賽，他敗給當時馬刺隊的貝利納里（Marco Belinelli），拿下第2名。

而畢爾目前計畫在明星週時好好休息，「一切都很好，我想要好好休息並充分運用這段時間，明星週到處都會很熱鬧，但我只想放鬆我的身體，我可能會回到聖路易斯去見見我的家人。」